ದುಬೈ ಮರೀನಾ: ದುಬೈನ 764 ಮನೆಗಳಿರುವ 67 ಅಂತಸ್ತಿನ ಟೈಗರ್‌ ಟವರ್‌ ಮರಿನಾ ಪಿನಾಕಲ್‌ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.ಆ ವೇಳೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ದ 3,820 ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದುಬೈನ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಚೇರಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಖಲೀಜ್‌ ಟೈಮ್ಸ್ ದುಬೈನ ನಾಗರಿಕ ಸೇನಾ ತಂಡವು ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಕಟ್ಟಡದ ಡೆವಲಪರ್‌ ಜತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

When corruption doesn't rule.

When rules are actually followed.

When human life is valued.



Things fall in place, even after mishaps.



67-storey building in Dubai caught fire, 4,000 residents were evacuated safely. No loss of life is reported.



