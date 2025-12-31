ಯೆಮೆನ್ ಮೇಲೆ Saudi Arabiaದಿಂದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ; UAE ಗೆ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ತಂಟೆಗೆ ಬರೆಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ?
Photo Credit : aljazeera.com
ರಿಯಾದ್/ಮುಕಲ್ಲಾ: ಯೆಮೆನ್ ನ ದಕ್ಷಿಣ ಬಂದರು ನಗರ ಮುಕಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯು, ಯೆಮೆನ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಯೆಮೆನ್ ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಾಗಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ಫುಜೈರಾ ಬಂದರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಕಲ್ಲಾ ಬಂದರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಯೆಮೆನ್ ನ ಸದರ್ನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (STC) ಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಗಣೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸನ್ನಿಹಿತ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಹೇಳಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಡೆಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕ ಹಾನಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಹೇಳಿದೆ. ಯೆಮೆನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿವೆ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೌದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಯೆಮೆನ್ ಗೆ ಸ್ವ-ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ STC, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಆಡೆನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ. STC ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹದ್ರಾಮೌಟ್ ಹಾಗೂ ಅಲ್-ಮಹ್ರಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ, ತನ್ನ ಗಡಿಭದ್ರತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆದರಿಕೆಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆಗಂಟೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಾಗಣೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಮುಕಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಾಹನಗಳು ಯೆಮೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೇ ಹೊರತು STC ಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಯೆಮೆನ್ ನ ಆಂತರಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಯುಎಇ, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಯುಎಇ ತನ್ನ ಉಳಿದ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಯೆಮೆನ್ ನಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ, ಯೆಮೆನ್ ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಯಕತ್ವ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಶಾದ್ ಅಲ್-ಅಲಿಮಿ, ಯುಎಇಯೊಂದಿಗಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಎಮರಾತಿ ಪಡೆಗಳು ದೇಶ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದಶಕದ ದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಯೆಮೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜಕೀಯ–ಸೈನಿಕ ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.