ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ 350 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ!
Photo credit: gulfnews.com
ರಿಯಾದ್: ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ‘ಆಕಾಶ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ’ (Sky Stadium) ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಗರ ‘NEOM’ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗವಾದ ‘ದಿ ಲೈನ್’ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಮರುಭೂಮಿ ನೆಲದಿಂದ ಸುಮಾರು 350 ಮೀಟರ್ (1,150 ಅಡಿ) ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 46,000 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಿಂದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು 2032ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದು, 2034ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ಇದು ಸಜ್ಜಾಗಲಿದೆ ಎಂದು Construction Review ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
FIFA ಈಗಾಗಲೇ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶವು 2034ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 15 ಹೊಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ರಿಯಾದ್ನ ಕಿಂಗ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು 2029ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, 92,760 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು Arab News ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
Construction Review ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಕಾಶ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು NEOM ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿನ ‘ದಿ ಲೈನ್’ ಎಂಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಗರ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ-ಸ್ನೇಹಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ನವೀನ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪದಂತಿದೆ.
FIFA ನೀಡಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪರಿಸರ-ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಇದರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ವಿಷನ್ 2030 ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ‘ಆಕಾಶ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ’ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾ ಮೈದಾನವಲ್ಲ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ನವಯುಗದ ಕ್ರೀಡಾ ಗುರುತು ಆಗಲಿದೆ ಎಂದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸೌಜನ್ಯ: gulfnews.com