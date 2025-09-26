ರಿಯಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ದರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡದಂತೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯ ಹೊಸ ನಿಯಮ; ವರದಿ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AI)
ರಿಯಾದ್ : ರಿಯಾದ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡದಂತೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಸೌದಿ ರಾಜಧಾನಿ ರಿಯಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಆಸ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ಆಜ್ಞೆಯ ನಂತರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಿಂದ ರಿಯಾದ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ದರವನ್ನು ಹೊಸ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಲಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು Saudi Press Agency ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜನರಲ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಮಾಲಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಬಾಡಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೌದಿ ಯುವರಾಜ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.