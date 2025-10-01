ಎಸ್.ಎಫ್.ಎ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ: ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ, ನೂತನ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ
ಅಲ್ ಜುಬೈಲ್: ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸೆಯೇಟೆಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.
ಜಾವೇದ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರ ಅಧಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗೆ ಪುತುಮೋನು ಹಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಫಝಲ್ ಮರವೂರ್ ಅವರ ಕಿರಾಅತ್ ಪಠಣದೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಪಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಶರೀಫ್ ಮರವೂರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ವಾಚನವನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರೀಫ್ ಮರವೂರ್ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಹಾಶಿಮ್ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಸೌದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಫಝಲ್ ಮರವೂರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಮೀರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶರೀಫ್ ಮರವೂರ್, ಫರ್ವೇಝ್ ಯಾಕೂಬ್, ಪಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಜುನೈದ್ ಫೈಝ್, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿಝಾಮ್ ಬಿ.ಎಸ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಹಾಶಿಮ್, ಸಹ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಟಿ.ಎಸ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ತೌಸಿಫ್, ಆಶಿಕ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಈವೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್, ಶಹೀನ್, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿ ಇರ್ಷಾದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್, ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾಗಿ ಖಾದರ್ ಹಾಶಿಮ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಜ್ಮಾನ್, ಹರ್ಷಾದ್, ಆಶಿಕ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಫಯಾಝ್, ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸೌದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್, ಅನ್ವರ್ ಸಾದಾತ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಲ್ಯಾಸ್, ಜಾವೇದ್ ಅಬೂಬಕರ್, ಫಝಲ್ ಮರವೂರ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಮೀರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಹೀನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.
ಸಭೆಯ ನಂತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜುನೈದ್ ಫೈಝ್ ಮತ್ತು ಇರ್ಷಾದ್ ರಝಾಕ್ ಆಯೋಜಿಸಿದರು.