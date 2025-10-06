ಹಾಸನ: ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಯ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮೃತ್ಯು
ಹಾಸನ: ನಗರದ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಯೊಂದರ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆಲೂರು ತಾಲೂಕು ಮಗ್ಗೆ ನಿವಾಸಿ ರವೀಂದ್ರ (52) ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರು ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಸಂಜೆ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಯತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ವೇಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತರಿಗೆ ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
