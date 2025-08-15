ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು : ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು : ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸೇನಾ ಪರಾಕ್ರಮದ T-55 ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಅನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಳಿವಾಡ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
1965 ಮತ್ತು 1971ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ T-55 ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ 'ಶಿವಶಕ್ತಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢತೆಗೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಅನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಳಿವಾಡ ಅವರು , "1965 ಮತ್ತು 1971ರ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ T-55 ಟ್ಯಾಂಕರ್, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಉಕ್ಕಿನ ತುಣುಕಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಅಚಲ ಧೈರ್ಯದ ಜೀವಂತ ಸಂಕೇತ. ಈ ಶಾಶ್ವತ ಪರಂಪರೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವೆಯ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಸದಾ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸೇನಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ವಿಧಾನಾಸಭಾ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು, "ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ T-55 ಟ್ಯಾಂಕರ್ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಇದು ನಮ್ಮ ಯುವಪೀಳಿಗೆಯು ದೇಶದ ಸೇನಾ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂಡೋ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಹುರುಪನ್ನು ಯುವಕರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅತೀವ ಸಂತಸವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿತು, ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಯುವಜನತೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
T-55 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯ ಕಿರ್ಕಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ಮಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಪೋದಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು ತರಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಇದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಶೀತಲ ಸಮರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ T-55 ಟ್ಯಾಂಕರ್, ತನ್ನ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಅಗ್ನಿಶಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯು, ಇತಿಹಾಸಕಾರರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ನಗರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
"ಶಿವಶಕ್ತಿ" ಟ್ಯಾಂಕರ್ :
ಭಾರತ ಸರಕಾರವು 1966-77ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ T-55 ಮಾದರಿಯ ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, 1971ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿಮೋಚನಾ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ T-55 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ “ಶಿವಶಕ್ತಿ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು.