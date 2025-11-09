ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ನೀಡಿ
ಈಗಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ (ಡಯಾಬಿಟಿಸ್) ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನೇಕರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯು ಕಣ್ಣಿನ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರೆಟಿನಾ ಎಂಬ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾನಿಯನ್ನು ‘‘ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ’’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ರೆಟಿನಾ ಎಂದರೇನು?
ರೆಟಿನಾ ಎಂಬುದು ಕಣ್ಣಿನ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪದರ. ಅದು ಬೆಳಕನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಸ್ತಿಷ್ಕಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ರೆಟಿನಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು.
ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ?
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ದ್ರವ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಬಹುದು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹೊಸ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ
ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿಯು ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೋಗ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಬಹುದು:
► ದೃಷ್ಟಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು.
► ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಪ್ಪು ಬಿಂದುಗಳು. ಕಾಣುವುದು.
► ಓದುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ.
► ದೃಷ್ಟಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಕತ್ತಲಾಗಿ ಕಾಣುವುದು.
ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರು
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿರುವವರು.
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವವರು.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು (ಗರ್ಭಕಾಲದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್)
ತಪಾಸಣೆ ಅಗತ್ಯ
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಅನೇಕರು ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿಯಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸದೆ ತಡಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ರೋಗ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
ರೋಗದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮಗಳು
1. ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿ: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
2. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತಪಾಸಣೆ: ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು.
3. ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿ: ಇವು ರಕ್ತನಾಳದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತವೆ.
4. ನಿಯಮಿತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ: ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಣ್ಣಿನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ರೆಟಿನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ‘‘ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು’’ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹಾನಿ ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೋಗಿಗಳು ‘ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿಯಿದೆ’ ಎಂದರೂ ಕಣ್ಣು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯ
ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿಯು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಔಷಧಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ತಡವಾದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬೆಳಕು. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ.