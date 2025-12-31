ತಲೆನೋವು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ನೋವಲ್ಲ; ತಲೆನೋವು ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ | Photo Credit : freepik
ಬಹುತೇಕ ತಲೆನೋವುಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ, ಹಠಾತ್ ಮತ್ತು ಸಹಿಸಲಸಾಧ್ಯವಾದ ತಲೆನೋವು, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿತದ ಜೊತೆಗಿನ ತಲೆನೋವು, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ತಲೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ಆಗುವ ನೋವಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು.
ತಲೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ನೋವಿಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿರುವ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನದ ತಪ್ಪಿದಾಗ ತಲೆನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗದೆ ಇದ್ದರೂ, ಸಮೀಪವಿರುವ ರಚನೆಗಳಾದ ಮೆದುಳಿನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳು (ಮೆನಿಂಜಸ್), ಮುಖದಿಂದ ನೆತ್ತಿಗೆ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ನರವ್ಯೂಹಗಳು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ದವಡೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಸೈನಸ್ಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಉರಿಯೂತವಾದಾಗ, ಹಿಂಡಿ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸಕ್ರಿಯವಾದಾಗ’ ಅವು ಮೆದುಳಿನ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಅದನ್ನು ನೋವು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ತಲೆನೋವುಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಟೆನ್ಷನ್ ತಲೆನೋವುಗಳು, ಅತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ನಾಯು ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ-ಸಂಬಂಧಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನೋವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವಾಗ ನೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಬಿಗಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೈಗ್ರೇನ್ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರವ್ಯೂಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗುತ್ತದೆ; ಸಂವೇದನಾ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೆದುಳಿನ ಜಾಲಗಳು, ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಲಯ ಮತ್ತು ನೋವು ಅತಿ-ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇವು ನರಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಉರಿಯೂತದ ಅಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಕಾಂಡದ ನರವ್ಯೂಹಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕವಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಮಿದುಳಿನ ನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಊಟ ತಪ್ಪಿಸುವುದು, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನ, ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು ತಲೆನೋವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಜಲಸಂಚಯನ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ.
