ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ; ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು?
ವಾಯುಪಡೆಯ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ 2026 ಜನವರಿ 12ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 01ವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 17.5 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 21 ವರ್ಷಗಳು.
ವಾಯುಪಡೆಯ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ವಾಯು ಇನ್ಟೇಕ್ 01/2027 ಪರೀಕ್ಷೆ 2026ರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಯುಪಡೆಯ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ 2026 ಜನವರಿ 12ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 01ವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 17.5 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 21 ವರ್ಷಗಳು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ವಾಯು ಇನ್ಟೇಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು: https://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/1258/97277/login.html
ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು
• ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಆರಂಭ: 12 ಜನವರಿ 2026
• ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 01 ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
• ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 01 ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
• ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ: 2026 ಮಾರ್ಚ್ 30 ಮತ್ತು 2026 ಮಾರ್ಚ್ 31
• ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಗರಗಳು: 2026 ಮಾರ್ಚ್
• ಭರ್ತಿ ಕಾರ್ಡ್: ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 24-48 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲು
• ಫಲಿತಾಂಶ ದಿನಾಂಕ: ಶೀಘ್ರವೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
• ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ತಾಣವನ್ನು (https://indianairforce.nic.in/) ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ದೃಢಪಡಿಸಬಹುದು.
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ
• ಜನರಲ್/ಒಬಿಸಿ/ಇಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್: 550 ರೂ. (+ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಶೇ 18)
• ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ/ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ/ಇಎಕ್ಸ್ಎಸ್: 550 ರೂ. (+ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಶೇ 18)
• ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಐಎಂಪಿಎಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್/ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ವಯೋಮಿತಿ
2006 ಜನವರಿ 01ರಿಂದ 2009 ಜುಲೈ 01ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 17.5 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 21 ವರ್ಷಗಳು.
ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ವಾಯು ಇನ್ಟೇಕ್ 01/2017
ಅರ್ಹತೆ
ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 10+2 (ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್) ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 50 ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 50 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತ (ವೃತ್ತಿಪರೇತರ ವಿಷಯಗಳು) 2 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 50 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ವಿಜ್ಞಾನಯೇತರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 10+2 (ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್) ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಬೇಕು.
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
* ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳು.
* ಪೋಸ್ಟ್ ಸೇವೆ: ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶೇ 25ವರೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ಕೇಡರ್ (ಏರ್ಮೆನ್) ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
* ರಜೆ: ಸಲಹೆಯಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ 30 ದಿನಗಳು + ಅನಾರೋಗ್ಯ ರಜೆ.
* ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಸೇವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ, ಸಿಎಸ್ಡಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳು.
* ವೇತನ: 30,000 ರೂ./ತಿಂಗಳು (1 ನೇ ವರ್ಷ) 40,000/ರೂ. ತಿಂಗಳಿಗೆ (4 ನೇ ವರ್ಷ) ಏರಿಕೆ.
* ಸೇವಾ ನಿಧಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್: 4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 10.04 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಸರ್ಕಾರಿ + ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆ).
* ವಿಮೆ: 48 ಲಕ್ಷ ಜೀವ ವಿಮೆ ರೂ. (ಕೊಡುಗೆ ರಹಿತ).
* ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ: ಸೇವೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿಲ್ಲ.
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಹಂತ I – ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ
• ವಿಜ್ಞಾನ: 60 ನಿಮಿಷ (ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್).
• ವಿಜ್ಞಾನೇತರ: 45 ನಿಮಿಷ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತಾರ್ಕಿಕತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವು).
• ಸಂಯೋಜಿತ: 85 ನಿಮಿಷ.
• ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಕ: ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ –0.25.
ಹಂತ II – ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
• ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ I: 1.6 ಕಿಮೀ ಓಟ (ಪುರುಷ/ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 7 ನಿಮಿಷ, ಮಹಿಳೆಗೆ 8 ನಿಮಿಷ).
• ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ II: ಪುಷ್ ಅಪ್ಗಳು, ಸಿಟ್ ಅಪ್ಗಳು, ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಗಳು (ಪುರುಷ/ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾನದಂಡಗಳು).
• ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು I & II: ವಾಯುಪಡೆಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ.
ಹಂತ III – ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ
• ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಎದೆಯ ಎಕ್ಸ್ ರೇ, ಇಸಿಜಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ (ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ) ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು.
• ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.