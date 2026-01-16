ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ವೈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ
Photo Credit : cdn.digialm.com
ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ (ಗ್ರೂಪ್ Y, ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ) ಇಂಟೇಕ್ 01/2027ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಹತೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳು, ವೇತನ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಹಂತದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (ಭಾರತೀಯ್ ವಾಯು ಸೇನಾ) ಗ್ರೂಪ್ 'Y' ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕ ಏರ್ಮೆನ್ ಟ್ರೇಡ್ (ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 01/2027) ಪರೀಕ್ಷೆ 2026ರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯು 12 ಜನವರಿ 2026 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 01ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ Y/ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಏರ್ಮೆನ್ ಇನ್ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 01/2027 ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಾಗಿ ವಾಯುಸೇನೆಯ ವೆಬ್ತಾಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು: https://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/1258/97524/login.html
ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು
• ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಆರಂಭ: 12 ಜನವರಿ 2026
• ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 01 ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
• ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 01 ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
• ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ: 2026 ಮಾರ್ಚ್ 30 ಮತ್ತು 2026 ಮಾರ್ಚ್ 31
• ಭರ್ತಿ ಕಾರ್ಡ್: ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 24-48 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲು
• ಫಲಿತಾಂಶ ದಿನಾಂಕ: ಶೀಘ್ರವೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
• ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ತಾಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ದೃಢಪಡಿಸಬಹುದು.
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ
ಜನರಲ್/ಒಬಿಸಿ/ಇಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್: 550 ರೂ. (+ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಶೇ 18)
ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ/ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿ/ಇಎಕ್ಸ್ಎಸ್: 550 ರೂ. (+ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಶೇ 18)
ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಐಎಂಪಿಎಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್/ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ವಯೋಮಿತಿ
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಗ್ರೂಪ್ Y/ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕ ಏರ್ಮೆನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವರ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕ ಟ್ರೇಡ್ (10+2): ಅವಿವಾಹಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 01 ಜನವರಿ 2006 ಮತ್ತು 01 ಜನವರಿ 2010 ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿರಬೇಕು (ಎರಡೂ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ).
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕ ಟ್ರೇಡ್ (ಡಿಪ್ಲೊಮಾ/ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ): ಅವಿವಾಹಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 01 ಜನವರಿ 2003 ಮತ್ತು 01 ಜನವರಿ 2008 ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿರಬೇಕು (ಎರಡೂ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ).
ವಿವಾಹಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 01 ಜನವರಿ 2003 ಮತ್ತು 01 ಜನವರಿ 2006 ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿರಬೇಕು (ಎರಡೂ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ).
ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ: 21 ವರ್ಷಗಳು
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ.
ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು
ವಿವರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರು
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಗ್ರೂಪ್ Y/ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕ ಏರ್ಮೆನ್ ನೇಮಕಾತಿ
ಅರ್ಹತೆ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕ ವೃತ್ತಿ: ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ 10+2 / ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರೇತರ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ (ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್) ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರ (ಡಿಪ್ಲೊಮಾ / ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ): ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 10+2 / ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಪಿಸಿಐ) ನಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನೋಂದಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು
• ಎತ್ತರ/ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೂಕ.
• ಎದೆ: ಕನಿಷ್ಠ 77 ಸೆಂ.ಮೀ, ವಿಸ್ತರಣೆ ≥5 ಸೆಂ.ಮೀ.
• ಶ್ರವಣ: ಸಾಮಾನ್ಯ (6 ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಪಿಸುಮಾತು ಪರೀಕ್ಷೆ).
• ದಂತ: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಒಸಡುಗಳು, ≥14 ದಂತ ಬಿಂದುಗಳು.
• ದೃಷ್ಟಿ: 6/6 ಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು; ಲಸಿಕ್/ಪಿಆರ್ಕೆ ಇಲ್ಲ.
• ಹಚ್ಚೆಗಳು: ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬಾರದು.
ವೇತನ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ತರಬೇತಿ ಸ್ಟೈಫಂಡ್: ₹14,600/ತಿಂಗಳು.
ತರಬೇತಿ ನಂತರದ ಸಂಬಳ: ₹26,900/ತಿಂಗಳು + ಭತ್ಯೆಗಳು (ಸಾರಿಗೆ, HRA, CPMA, LRA, ಇತ್ಯಾದಿ).
ಸವಲತ್ತುಗಳು: ಪಡಿತರ, ಬಟ್ಟೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ವಸತಿ, CSD, LTC, ₹62.5 ಲಕ್ಷಗಳ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ.
ರಜೆ: ವಾರ್ಷಿಕ 60 ದಿನಗಳು + ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ 30 ದಿನಗಳು.