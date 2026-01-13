ಮಹಿಳಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಭೂಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ | Photo Credit ; PTI
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ 67ನೇ ಮಹಿಳೆಯರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ 67ನೇ ಮಹಿಳೆಯರ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ 2026 ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ 30 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ 2026 ಜನವರಿ 06ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 04ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 2026 ಅಕ್ಟೊಬರ್ 01ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 20 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 27 ವರ್ಷಗಳು. ಸೇನೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು Indian Army SSC Technical 67th Women Recruitment 2026 ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
► ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪದವಿಯ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದವರೂ (2026 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರೊಳಗೆ ಪದವಿ ಮುಗಿಸುವವರು) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಒಟ್ಟು 30 ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಿವಿಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದವೀಧರರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ (ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಟೆಕ್-67 ಮಹಿಳೆಯರು) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಪ್ರಿಕಮಿಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ 49 ವಾರಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತರಬೇತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 56,100 ರೂ ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
► ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು
* ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ: 06 ಜನವರಿ 2026
* ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 04 ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
* ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 04 ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
* ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ: ಶೀಘ್ರವೇ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು
* ಭರ್ತಿ ಕಾರ್ಡ್: ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೊದಲು
* ಫಲಿತಾಂಶ ದಿನಾಂಕ: ಶೀಘ್ರವೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
* ವಿವರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ತಾಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
► ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ
* ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ 67ನೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2026: ವಯೋಮಿತಿ 2026 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 20 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 27 ವರ್ಷಗಳು. 1999 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ 2006 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 35 ವರ್ಷಗಳು. ಸೇನೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
► ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ
ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಮಹಿಳೆಯರು 28 ಹುದ್ದೆಗಳು, ಎಸ್ಎಸ್ಸಿಡಬ್ಲ್ಯು (ವಿಧವೆ) (ತಾಂತ್ರಿಕ) 01 ಹುದ್ದೆ, ಎಸ್ಎಸ್ಸಿಡಬ್ಲ್ಯು (ವಿಧವೆ) (ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ) 01 ಹುದ್ದೆ.
ಆಸಕ್ತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 04ರ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂದರ್ಶನ, ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಸಂದರ್ಶನ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅಲಹಾಬಾದ್, ಭೋಪಾಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಪುರ್ತಲದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ಇರಲಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನ ಪಾಸಾದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
► ವೇತನ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳು
ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲೆಫ್ಟಿನಂಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ (ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ) ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ತರಬೇತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 56,100 ರೂ. ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಲೆಫ್ಟಿನಂಟ್ ವೇತನ 56,100–1,77,500 ರೂ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹುದ್ದೆಗೆ 56,100–1,77,500 ರೂ. ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಮೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ 69,400–2,07,200 ರೂ. ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಭತ್ಯೆ, ಪ್ರಯಾಣ, ಆಹಾರ, ಉಡುಪು, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಸತಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ 15,500 ರೂ. ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೇನಾ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಮೆ ನಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1.25 ಕೋಟಿಯ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಶಾಶ್ವತ ಕಮಿಷನ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.