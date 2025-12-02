ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ
Photo Credit : iasexamportal.com/cgpsc
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಸಿಜಿಪಿಎಸ್ಸಿ), ರಾಜ್ಯದ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಸ್ಎಸ್ಇ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 238 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಜಿಪಿಎಸ್ಸಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ವಿತರಣೆಯು 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 21 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 01 ಜನವರಿ 2025ರಂತೆ 28-35 ವರ್ಷಗಳು (ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿರುತ್ತದೆ).
ಜನರಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 103 ಹುದ್ದೆಗಳು, ಇಬಿಸಿಗೆ 31, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ 27 ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ 77 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಿಜಿಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಎಸ್ಇ ಪಿಸಿಎಸ್ ಪೂರ್ವ ನೇಮಕಾತಿ 2025 ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
https://sarkariresult.com.cm/cgpsc-sse-pcs-pre-recruitment-2025/
ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು
* ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ: 01 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
* ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
* ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
* ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಿನಾಂಕ: 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 – 02 ಜನವರಿ 2026
* ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ: 22 ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
* ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ:16 – 19 ಮೇ 2025
* ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ: ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲು
* ಫಲಿತಾಂಶ ದಿನಾಂಕ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
* ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಿಜಿಪಿಎಸ್ಸಿ ಪೂರ್ವ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶುಲ್ಕಗಳು
ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು- ರೂ 400/
ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಐಎಂಪಿಎಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಗಳು
* ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು: 21 ವರ್ಷಗಳು
* ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು: 28 ವರ್ಷಗಳು (ಡಿಎಸ್ಪಿ ಹುದ್ದೆ)
* ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು: 30 ವರ್ಷಗಳು (ಇತರ ರಾಜ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು)
* ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು: 35 ವರ್ಷಗಳು (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ನಿವಾಸ)