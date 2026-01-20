2025 NEET-PG ಅರ್ಹತಾ ಅಂಕ ಕಡಿತ; ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ | Photo Credit : freepik
ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ (NBEMS) ಜನವರಿ 13ರಂದು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (NEET-PG) 2025ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತೆ–ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಹತಾ ಕಟ್-ಆಫ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ (IMA)ದ ವಿನಂತಿಯ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (FORDA) ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂಕುಶವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಸೀಟುಗಳ ಸೂಕ್ತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯ/ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗ (EWS)ದ ಕಟ್-ಆಫ್ ಅನ್ನು 276 ಅಂಕಗಳಿಂದ (50 ಶೇಕಡಾ) 103 ಅಂಕಗಳಿಗೆ (7 ಶೇಕಡಾ) ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ SC/ST/OBC ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಮಿತಿಯನ್ನು 235 ಅಂಕಗಳಿಂದ (40 ಶೇಕಡಾ) ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, 800 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 40ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೂ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಂತರವೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18,000 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟುಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿವೆ.
NEET-PG 2025ರ ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂಕಗಳು ಯಾವುವು?
ಸಾಮಾನ್ಯ/EWS ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಕಟ್-ಆಫ್ ಅನ್ನು 276 ಅಂಕಗಳಿಂದ (50 ಶೇಕಡಾ) 103 ಅಂಕಗಳಿಗೆ (7 ಶೇಕಡಾ) ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ SC/ST/OBC ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್-ಆಫ್ ಅನ್ನು 235 ಅಂಕಗಳಿಂದ (40 ಶೇಕಡಾ) ಸೊನ್ನೆಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 800ರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 40ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟು ಖಚಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೀಟು ಲಭ್ಯತೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾಕೆ?
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಬಳಿಕವೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 18,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಜಿ ಸೀಟುಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಅಮೂಲ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಈ ಸೀಟುಗಳ “ಸೂಕ್ತ ಬಳಕೆಯನ್ನು” ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಐಎಂಎ ಬೆಂಬಲ
ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆಯು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೂ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಅರ್ಹತೆಯ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸೀಟುಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲೋಪಥಿ ವೈದ್ಯರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಐಎಂಎ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ವಿರೋಧ ಯಾಕೆ?
ಇದು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರದ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರಿತ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕ ಕಡಿತವು ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು FORDA (Federation of Resident Doctors’ Association in India) ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ನೀಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಗ ಮೈನಸ್ 40 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯನಾಗುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಖಾಲಿ ಸೀಟುಗಳಿರುವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಲಾರದು. ‘ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್’ ಆಗಲು ಮೊದಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಗತ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತರಬೇತಿಯ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭೋಪಾಲ್ನ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ನೀರಜ್ ಬೇಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು
ಐಎಂಎ ಮತ್ತು FORDA ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಐಎಂಎ ವ್ಯವಸ್ಥಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಖಾಲಿ ಸೀಟುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವ್ಯರ್ಥತೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ FORDA, ಅರ್ಹತಾ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವು ವೈದ್ಯರಾಗಲು ಬೇಕಾದ ಕಠಿಣ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯ ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಂಘಟನೆಯ ವಾದ.
ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ, ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಮೂಲ NEET-PG ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಹಂಚಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ನೀಟ್-ಪಿಜಿ ಕಟ್-ಆಫ್ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಪಿಐಎಲ್
ನೀಟ್-ಪಿಜಿ 2025–26ರ ಅರ್ಹತಾ ಕಟ್-ಆಫ್ ಶೇಕಡಾವಾರುಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಜನವರಿ 23ರೊಳಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವಕೀಲ ಸತ್ಯಂ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹರಿಶರಣ್ ದೇವಗನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಸೌರವ್ ಕುಮಾರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಿತ್ತಲ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಆಕಾಶ್ ಸೋನಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ವಕೀಲರಾದ ಸತ್ಯಂ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಕೀಲರಾದ ನೀಮಾ ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ನಿರ್ಧಾರವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಖಾಲಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.