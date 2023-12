ಕೀವ್: ಉಕ್ರೇನ್ ನ ಪಶ್ಚಿಮದ ಝಕರ್ಪಟಿಯಾ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಕ್ಸಿಲರ್ ಒಬ್ಬರು ಗ್ರೆನೇಡ್ ಸಿಡಿಸಿದಾಗ ಕನಿಷ್ಟ 26 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.



ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಕನಿಷ್ಟ 26 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

VIDEO: 26 Injured As Ukrainian Councillor Detonates Grenades At Meeting



• A Ukrainian village Councillor set off hand grenades during a meeting at the headquarters of the village council of Keretsky in the Zakarpattia region, wounding 26 people.



• The incident triggered a… pic.twitter.com/Xsmd9kOMim