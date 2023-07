ಟೋಕಿಯೊ: ಜಪಾನ್‍ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸುಮಾರು 22ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾಯಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.



`ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಅನಿಮಲ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಯಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಸಿನೆಮಾಗಳಿಗೆ ವೇಷಭೂಷಣ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುವ ಝೆಪೆಟ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 40 ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಯಿಯಂತೆ ಹೋಲುವ ದಿರಿಸನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಕೋಲಿ ನಾಯಿ(ಆಲ್ಸೇಷನ್ ತಳಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ)ಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ನಿಜವಾದ ನಾಯಿಯ ನೋಟವನ್ನು ಪುನರ್‍ರೂಪಿಸಿದೆ.

`ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದ ಕನಸು ಈಗ ನನಸಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ದಿರಿಸನ್ನು ತೊಟ್ಟು, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚೈನ್ ಬಿಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ನಾಯಿಯಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಪಾರ್ಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಈತ ತನ್ನ ಚಾನೆಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

