ಅಲಾಸ್ಕಾ ಶೃಂಗಸಭೆ | ʼಪೂಪ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ʼ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಪುಟಿನ್ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು!
ಅಲಾಸ್ಕಾ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಗೂ ರಶ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ವೇಳೆ ಪುಟಿನ್ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಪೂಪ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಪೂಪ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗ್ರಹ ಚೀಲವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚೀಲವನ್ನು ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ರ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಸಹಜ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪುಟಿನ್ ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. “ಪುಟಿನ್ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಅವರ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ರಶ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ವಾಪಸು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪೂಪ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ತನಿಖಾ ವರದಿಗಾರರಾದ ರೆಗಿಸ್ ಜೆಂಟೆ ಹಾಗೂ ಮಿಖಾಯಿಲ್ ರುಬಿನ್ ರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ The Express ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಪುಟಿನ್ ರ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ರಶಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ವೀಸ್ (ಎಫ್ಪಿಎಸ್)ನ ಸದಸ್ಯರು, ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಮೀಸಲಿರಿಸಿರುವ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈ ತನಿಖಾ ವರದಿಗಾರರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
The Express ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೂಢಿಯು 2017ರಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಶ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ವಿಯೆನ್ನಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗಲೂ ಇಂತಹುದೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಕಿರು ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಿಬಿಸಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಫರೀದಾ ರುಸ್ತಮೋವಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
1999ರಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ರಶ್ಯಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಈ ರೂಢಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ರುಸ್ತಮೋವಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
72 ವರ್ಷದ ರಶ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಝಖ್ ಸ್ತಾನದ ಅಸ್ತಾನಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆದಾಗ, ಪುಟಿನ್ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಎಳೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಬಾಬ್ ಬೆರೂಖಿಮ್ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು The Express US ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
2023ರಲ್ಲಿ ಬೆಲಾರಸ್ ಅಧ್ಯಸಕ್ಷ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಲುಕಾಶೆಂಕೊರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಪುಟಿನ್ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದ ಪುಟಿನ್, ತೀವ್ರ ನಿಗಾಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದೂ The Express ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ವೇಳೆ ‘ಪೂಪ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್’ ವರದಿಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಸೌಜನ್ಯ: TOI