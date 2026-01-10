ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಶ ಪಡಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ; ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ? ʼಶ್ಯಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್ʼ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕವು ಶ್ಯಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ರಷ್ಯಾ ತೈಲವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಶ್ಯಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಈ ಹಡಗುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಧ್ವಜ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇವು ಅದರ ಸರಕುಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಮರಿನೆರಾ ಮತ್ತು ಸೋಫಿಯಾ ಎರಡು ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಬುಧವಾರ ಅಮೆರಿಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶ್ಯಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್ ಭಾಗವೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ಎರಡೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಯುಎಸ್ ಮೊದಲೇ ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಯುಎಸ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಪ್ಪರ್ ಎರಡು ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಅಮೆರಿಕದ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮೂಲತಃ ಬೆಲ್ಲಾ 1 ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಟ್ಯಾಂಕರ್, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಕ್ರಮ ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಶ್ಯಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್ (ನೆರಳು ನೌಕಾಪಡೆಯ) ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಗಯಾನಾ ಧ್ವಜದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಡಗನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಹಡಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ಗೆ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಹಡಗನ್ನು ನಂತರ ಮರಿನೆರಾ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ರಷ್ಯಾದ ಧ್ವಜದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಯುಕೆಗೆ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 190 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಾರಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಬಹು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದೆ.
► ಐದು ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಮೆರಿಕ
ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. 2026 ಜನವರಿ 09ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಐದನೇ ಹಡಗಿನ ಹೆಸರು ಒಲಿನಾ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಮೆರಿಕ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫ್ಲೀಟ್ ನಿಷೇಧಿತ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ರಫ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಇತರ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ.
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುಕೆ ರಾಯಲ್ ನೇವಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರಷ್ಯಾದ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಮರಿನೆರಾ . ಇದು ವೆನೆಜುವೆಲಾ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ಗೆ ತೈಲ ಸಾಗಿಸುವ ನೆರಳು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ - ಎಂ/ಟಿ ಸೋಫಿಯಾ. ಇದು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ MT Skipper,MT Centuries, 2026 ಜನವರಿ 7ರಂದು ಮರಿನೆರಾ, MT ಸೋಫಿಯಾವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ Operation Southern Spear ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
► ಅಮೆರಿಕದ್ದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕ್ರಮ ಎಂದ ರಷ್ಯಾ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮರಿನೆರಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ರಷ್ಯಾ-ಯುಎಸ್ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಸ್ಕೋ ಹೇಳಿದೆ. ಜನವರಿ 7 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೆರ್ಗೆಯ್ ಲಾವ್ರೊವ್, ಅಮೆರಿಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲ ಕಾನೂನಿನ ಸ್ಥಾಪಿತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮರಿನೆರಾ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಗರಿಕ ಹಡಗುಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಿನೆರಾ ಒಳಗೊಂಡ ಘಟನೆಯು ಯುರೋ-ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇತರ ದೇಶಗಳೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ರಷ್ಯಾ , ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಲ್ಲಾ 1 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಮರಿನೆರಾ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ರಷ್ಯಾದ ಧ್ವಜದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡಲು ರಷ್ಯಾದ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳೆರಡರ ಅನುಸಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಹಡಗು ರಷ್ಯಾದ ಬಂದರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಟ್ಯಾಂಕರ್ನ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕರ್ 'ಧ್ವಜವಿಲ್ಲದೆ' ಅಥವಾ 'ಸುಳ್ಳು ಧ್ವಜದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ' ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಡಗನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಶಂಕಿತ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಗುಲಾಮರ ವ್ಯಾಪಾರದಂತಹ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ . ಇವೆರಡೂ ಮರಿನೆರಾಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಧ್ವಜ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿರದ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಹಡಗನ್ನು ಹತ್ತುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ರಷ್ಯಾ, ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಸರ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಮರಿನೆರಾ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಇತರ ಹಡಗುಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿದೆ.
ಇರಾನ್, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಶ್ಯಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್ (ನೆರಳು ನೌಕಾಪಡೆ) ಹಡಗುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ನೆರಳು ನೌಕಾಪಡೆಯು 3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
► ‘ಡಾರ್ಕ್’ ಮತ್ತು ‘ಗ್ರೇ’ಶ್ಯಾಡೋ
ಶ್ಯಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್ ಎಂಬುದು ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿರುವ ಪದವಾಗಿದ್ದು, ನಿಷೇಧಿತ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಾಗಲೂ ಸಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಜಾರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಈ ಪದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ಯಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೇ ಫ್ಲೀಟ್ . ಕಡಲ ಗುಪ್ತಚರ ಪೂರೈಕೆದಾರ ವಿಂಡ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಇದು ಅಸಹಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಡಗುಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ AIS (ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಮುಚ್ಚಿಡುವ ನಡವಳಿಕೆ, GNSS (ಜಾಗತಿಕ ಸಂಚರಣೆ ಉಪಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ)ಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು, ಸುಳ್ಳು ಧ್ವಜಗಳ ಬಳಕೆ, ಗುರುತು ಮರೆ ಮಾಚುವುದು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಹಡಗಿನಿಂದ ಹಡಗಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಕು ಹರಿವುಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಂಡ್ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದೆ.
AIS ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಹಡಗಿನ ಗುರುತು, ಸ್ಥಾನ, ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇತರ ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಹೊಸ ವರ್ಗವೇ ಗ್ರೇ ಫ್ಲೀಟ್ . ಗ್ರೇ ಫ್ಲೀಟ್ ಹಡಗುಗಳು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವು ಅನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು, ತ್ವರಿತ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಬಂದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೆರಳು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ . ಇವು ಗ್ಯಾಬೊನ್, ಮಾರ್ಷಲ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಕುಕ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಲೈಬೀರಿಯಾ, ಪನಾಮ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತ ಮಂಗೋಲಿಯಾದಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 15 ಅಥವಾ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಾದ ಹಡಗುಗಳು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ನಿಗೂಢ ನೆರಳು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಾಗಣೆದಾರ - ಗ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ 2022 ಮತ್ತು 2023 ರ ನಡುವೆ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಗಣೆದಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಗ್ಯಾಟಿಕ್ ಸುಮಾರು 60ರಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ $1.5 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಜಾಲಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿತು.
►ಶ್ಯಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಶ್ಯಾಡೋ ಫ್ಲೀಟ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮೋಸದ/ ತಪ್ಪಾದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ . ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಿಷೇಧಿತ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಿಂದೆ ಬಹುತೇಕ ಕೇಳಿರದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು.
ನಿಷೇಧಿತ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆರಳು ನೌಕಾ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ AIS ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸರಕು ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ GNSS ವಂಚನೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾದ(ಸುಳ್ಳು) ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನೂರಾರು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಡಗುಗಳು ಇರುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಡಗುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಡಗಿನಿಂದ ಹಡಗಿಗೆ (STS) ತೈಲ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ನೆರಳು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, STS ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ .ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸದ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವುದು ಅಥವಾ ತೈಲದ ನಿಜವಾದ ಮೂಲವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಹು ಹಡಗುಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು STS ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಡಗುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ದೇಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳನ್ನೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದ. ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಧ್ವಜಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹಡಗುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಲ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮರೆ ಮಾಚಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಹಡಗಿನ ನಿಜವಾದ ಮಾಲಕರು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಡಲ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾಲೀಕತ್ವ-ಸಂಬಂಧಿತ ವರ್ಗಗಳಿವೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ . ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಇವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಡಗಿನ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾಲಕರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಡಗು ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾಲೀಕರು ತೆರಿಗೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಡಲಾಚೆಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲಕರು ಹಡಗಿನ ಅಂತಿಮ ಮಾಲಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಪ್ಲರ್ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಡುವೆ 904 ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಯುಎಸ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, 234 ಡಾರ್ಕ್ STS ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ನಂತರ, 261 ಸ್ಥಳ ವಂಚನೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು 168 ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕರೆಗಳ ನಂತರ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ . ಡಾರ್ಕ್ STS ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಹಡಗುಗಳ AIS ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ಗಳು ಆಫ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸರಕು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕರೆಗಳು ಎಂದರೆ ಹಡಗು ಸಮೀಪಿಸುವುದು, ಡಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ AIS ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಬಂದರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವುದು ಆಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದ 2,974 ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ 302 ಹಡಗುಗಳು ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಪ್ಲರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ 302 ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಾಸರಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಹಡಗುಗಳ ಪನಾಮ (101), ಲೈಬೀರಿಯಾ (29), ಮತ್ತು ಪಲಾವ್ (24) ಧ್ವಜಗಳಿವೆ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಂದರೆ 137 ಹಡಗುಗಳು, ಸ್ಪಷ್ಟ P&I (protection and indemnity insurance) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಪ್ಲರ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.