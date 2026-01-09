ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದ ಅಮೆರಿಕ; ಟ್ರಂಪ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ?
photo credit: timesofindia
ಯುಎನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ (UNFCCC) ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಗವರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ (IPCC), ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟ (ISA) ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ (IRENA) ಸೇರಿದಂತೆ ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಲವಾರು ಘಟಕಗಳಿವೆ.
ಬುಧವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಶ್ವೇತಭವನ, ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲದ 35 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ 31 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದ, ಅನಗತ್ಯ ಮತ್ತು ದುಂದುವೆಚ್ಚದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಇವು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಅಜೆಂಡಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ನಡೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಸೆರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಾಧೀನದ ಇರಾದೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಅಮೆರಿಕ 2015ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಹವಾಮಾನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ UNFCCCಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ 1997ರ ಕ್ಯೋಟೋ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಸದಸ್ಯನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು UNFCCC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಖಲೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ UNFCCC ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಡ್ಡಾಯ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಮೆರಿಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹವಾಮಾನ ಚರ್ಚೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಹವಾಮಾನದ ಕುರಿತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು. ರೂಪಾಂತರದ ವೇಗ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.
ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹವಾಮಾನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿತವು ಅಮೆರಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುಎಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಘೋಷಣೆ – Drill Baby Drill – ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಗಮನವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಸಮೃದ್ಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ISAಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬೇರೆಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಮರುಸೇರ್ಪಡೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿರಬಹುದಾದರೂ, ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಮೆರಿಕದ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಎರಡೂ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಲಿದೆ?
ಯುಎನ್ಎಫ್ಸಿಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೇನಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನೀಡುವ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಜಗತ್ತು 2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಚಿತ. ಟ್ರಂಪ್ಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಮೆರಿಕ ಈ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಣಾಮವು ಶ್ವೇತಭವನದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಲುವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಂಟು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನದೇ ಆದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಇದರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಸೌರ ಅಥವಾ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಇಂಧನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನೂ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಅಗ್ಗದ ಇಂಧನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನವು ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತ ಚೀನಾ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಚೀನಾವು ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಮೊದಲು, ಭಾರತವು ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಇಂಧನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತವು ತನ್ನ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು.
2015ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ COP21 ಹವಾಮಾನ ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಭಾರತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು 2021ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 101ನೇ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ISAಗೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಇದು ISAಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ISA ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ USD 50,000 ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ USD 25,000 ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂದರೇನು?
ಸೌರಶಕ್ತಿ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟ (ISA) ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ USD 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ISAಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿವೆ.
ಭಾರತವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಗುರಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೌರ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೌರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ISA ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ, ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ISA ಹವಾಮಾನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸೌರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಭಾರತದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ಅಮೆರಿಕ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದು ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.