ಅಮೆರಿಕದ ಸರಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 16 ದಾಖಲೆಗಳು ಕಣ್ಮರೆ
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ | Photo Credit : PTI
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ (DOJ) ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಂದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್, ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ 16 ದಾಖಲೆಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರವಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಶನಿವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಣೆಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವೂ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್, ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಗೂ ಗಿಸ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಡ್ರಾಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರಗಳ ಸರಣಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇರಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಗ್ನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿವೆ.
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವಕ್ತಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.
ದಾಖಲೆಗಳ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಕಣ್ಮರೆಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸದನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತರೊಂದಿಗೆ FBI ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಪದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಂತರಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ 2000ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಗೆ ಫೆಡರಲ್ ಲೈಂಗಿಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಆರೋಪಗಳ ಬದಲು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಣ್ಣ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೆಲ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉಲ್ಲೇಖ ದೊರೆತಿರುವುದೂ ತನಿಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1996ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ದೂರು ಹಾಗೂ ನಂತರ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ ಫೆಡರಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ಬಳಿಕ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿನ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ನಿವಾಸಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಚದುರಿದ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.