ಬೀಜಿಂಗ್: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರೀಗ ಸರಕಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹೆದ್ದಾರಿನ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

ಚೀನಾದ ಜಿಂಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹ್ವಾಂಗ್ ಪಿಂಗ್, ತನ್ನ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ದೂಳು ಹಾಗೂ ಸದ್ದಿನಿಂದ, ತಾನು 180,000 ಯೂರೊ (ಅಂದಾಜು 2 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಪರಿಹಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ.

The stubborn old Chinese man who refused to sell his house for a government project now regrets his decision.



Huang Ping, from Hunan province, hoped for more money but lost everything. The government built a road around his house, leaving it in the middle of a busy street. Now,… pic.twitter.com/it0rYe2fhd