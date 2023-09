ಸಿಂಗಾಪುರ: ವಿಮಾನದ ಎಂಜಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಏರ್ ಚೀನಾ ವಿಮಾನವು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 155 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪೈಕಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ndtv.com ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಆಗ್ನೇಯ ಚೀನಾದ ಚೆಂಗ್ಡು ನಗರದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಚಾಂಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಎ403 ವಿಮಾನದ ಸರಕು ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಿ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಮಾನವು ಸುಮಾರು 4.15 ಗಂಟೆಗೆ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿತು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಾರು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

“ಎಡ ಎಂಜಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲಾಯಿತು” ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 146 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಿಂಗಾಪುರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

Pratt&Whitney engine on fire, Air China flight evacuated on Singapore runway.



CA403 TFU-SIN squawking 7700 shortly before landing at Singapore due to PW1100G engine fire. Heavy smoke in cabin, crew evacuated the plane on runway.



The aircraft is a 4-year old A320neo B-305J. pic.twitter.com/CHBTPt8Du2