ವಾಶಿಂಗ್ಟನ್: ಯೆಮನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌದಿ ಬಂಡುಕೋರರ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಡ್ರೋನ್ ಅಥವಾ ಏರ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಹೌದಿಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೌದಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯಲಾರದು. ನಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುಳುಗಿಸಲಾರವು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಕ್ಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!



They will never sink our ships again! pic.twitter.com/lEzfyDgWP5