ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭವನದ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಹೊರಗೇಟ್ ಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಸೇವೆ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.



ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಯೇ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕೃತ್ಯವೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಚಾಲಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗುಪ್ತಚರ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯ ವಕ್ತಾರ ಆಂಥೊನಿ ಗ್ಯುಗಿಲಿಯೆಮಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH | Washington, DC: A vehicle crashed into a gate of the White House complex on January 8. A driver was taken into custody as 'the cause and manner' of the incident is being investigated, reports Reuters citing the US Secret Service.



