ಈಜಿಪ್ಟ್ | ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಬ್ದೆಲ್ ಫತಾಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಕ್ಷಮಾದಾನ
ಅಲಾ ಅಬ್ದುಲ್-ಫತ್ತಾಹ್ | PC : X \ @FreedomForAlaa
ಕೈರೋ, ಸೆ.22: ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ಲಾಗರ್, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಲಾ ಅಬ್ದೆಲ್ ಫತಾಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದೆಲ್ ಫತಾ ಅಲ್-ಸಿಸಿ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
43 ವರ್ಷದ ಅಬ್ದೆಲ್ ಫತಾ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಯೊಬ್ಬನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ 5 ವರ್ಷದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ತನ್ನ ಬಂಧನದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 11ರಿಂದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸರಣಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು.
