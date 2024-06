ಮಾಸ್ಕೊ: ರಷ್ಯಾದ ಡಾಗೆಸ್ಟಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಭಾನುವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 15 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಐದು ಮಂದಿ ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಪ್ರತಿದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ ಸಮಿತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರಷ್ಯನ್ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.



ಡಾಗೆಸ್ಟಾನ್ ನ ಉತ್ತರ ಕಾಕ್ಸಸ್ ಪ್ರದೇಶದ ಆರ್ಥೊಡಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿದ ದಾಳಿಕೋರರು ಕನಿಷ್ಠ 15 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಇತರ 12 ಮಂದಿಯನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

"ಅಪರಿಚಿತ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ಧರ್ಮಸಭೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪೆಂಟೆಕಾಸ್ಟ್ ಭಾನುವಾರದಂದು ರಷ್ಯನ್ ಆರ್ಥೊಡಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಜೆ ಇದ್ದು, ಮಖಚ್ಕಾಲಾದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ 19 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ದಾಳಿಕೋರರು ಆ ಬಳಿಕ ಚರ್ಚ್ ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರ್ಗೋಕಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರಿನ ಮೇಳೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ದಾಳಿಕೋರರು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Breaking News: Terrorist Attack in Russia ⚡️1 cop dead, 6 injured in synagogue/church shootout in Russia’s Dagestan Footage is spreading online of unknown suspects opening fire at officers in the street of Makhachkala in Russia’s southern Dagestan region. The gunmen… pic.twitter.com/ZB3oCKQEI7

Several simultaneous terrorist attacks are reported in Dagestan, Russia.



In Derbent, a synagogue and a church were attacked, allegedly resulting in the death of a policeman and the synagogue being set on fire. Also, a shootout is reported from Makhachkala.#Russia pic.twitter.com/cKo9BF4UJn