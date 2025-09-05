ಗಾಝಾ | ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ದಾಳಿಯ ಗುರಿಯಾಗಲಿದೆ: ಇಸ್ರೇಲ್
ಜೆರುಸಲೇಂ, ಸೆ.5: ಗಾಝಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಸದಸ್ಯರ ವ್ಯಾಪಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಝಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿರುವ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು, ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಮಾಂಡ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸ್ನಿಪರ್, ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ದಾಳಿಯ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೇಳಿದೆ.
