ಗಾಝಾ: ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಾಂಬ್‌‌ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.



ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಗೋಡೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಕೆ ತನ್ನ ಬೆರಳುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಗಾಝಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮೊದಲಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುವದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಟ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಹ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

People are attempting to rescue survivors from under the rubble with their own hands. Literally. No ambulances. No firefighters. No equipment. This woman kept moving her hand so someone would spot her. This is happening across Gaza. pic.twitter.com/SF9exhEd6A