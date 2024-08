ಸಿಡ್ನಿ: ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ನ ನೂರಾರು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.



ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೇರ್ನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಹಿಲ್ಟನ್ ಡಬಲ್ ಟ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ ನ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಧಾವಿಸಿವೆ. ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೋಟೆಲ್ ನ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೈಲಟ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#BREAKING: Helicopter crashes into roof of Hilton Double Tree Hotel in Cairns Australia at 2AM. 400 people evacuated.#Australia #HelicopterCrash #helicopter #crash #HiltonHotel pic.twitter.com/VL920szSF1