ಇರಾನ್ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಮತದಾನ
PC: x.com/indiatv
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿವೆ. ಈ ನಿರ್ಣಯವು ಇರಾನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಡೆದ ದಮನ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟು 47 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿರುವ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 25 ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಣಯದ ಪರವಾಗಿ, 7 ದೇಶಗಳು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿವೆ. 14 ದೇಶಗಳು ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿವೆ.
ಯಾವುದೇ ದೇಶ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸದಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ, ಇರಾನ್ನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಈ ನಿಲುವು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
2022ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಆ ವೇಳೆ ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತ ಭಾರತದ ಈ ನಿಲುವನ್ನು ಇರಾನ್ನ ರಾಯಭಾರಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫತ್ಹ್ ಅಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.