ಟೆಲ್ ಅವೀವ್: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಇಸ್ರೇಲಿ ವಾಯುಪಡೆ ಯೆಮನ್ ನ ಹೊದೈದ ಬಳಿ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇತರ 87 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಬಂಡುಕೋರರ ಗುಂಪು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿದ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ತೀವ್ರತರ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಲ್-ಮಸಿರಃ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ತೀವ್ರ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊದೈದ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದರು ನಗರದ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಯೆಮನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದು ಹೊಸ ಹಂತದ ಸಂಘರ್ಷ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

The Israeli Air Force is carrying out airstrikes on the port city of Hodeidah in Yemen, Arab media reported. Some sources note that these are retaliatory strikes for the Houthi attack on Tel Aviv on July 19.

