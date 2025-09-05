ಗಾಝಾ ನಗರದ 40% ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ: ವರದಿ
PC : X.com
ಜೆರುಸಲೇಂ, ಸೆ.5: ಗಾಝಾ ನಗರದ 40% ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿಯ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಹಮಾಸ್ ನ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಝೈಟಾನ್ ಮತ್ತು ಶೇಖ್ ರದ್ವಾನ್ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಈಗ ಗಾಝಾ ನಗರದ 40% ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ವಕ್ತಾರ ಬ್ರಿ|ಜ| ಎಫೀ ಡೆಫ್ರಿನ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳು ವಾಪಸಾದಾಗ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕದ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇಯಾಲ್ ಝಾಮಿರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಡೆಫ್ರಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Next Story