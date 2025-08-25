ಗಾಝಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ : ನಾಲ್ವರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಮಂದಿ ಮೃತ್ಯು
ಗಾಝಾ : ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಗಾಝಾದ ನಾಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಫೆಲೆಸ್ತೀನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಹುಸಮ್ ಅಲ್-ಮಸ್ರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾತೆಮ್ ಖಲೀದ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಇಸ್ರೇಲ್ ನಾಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಇತರರು ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಎರಡನೇ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ” ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮರಿಯಮ್ ಅಬು ದಗ್ಗಾ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಮಾ ಮತ್ತು ಮೋಝ್ ಅಬು ತಾಹಾ ಎಂಬ ಇತರ ಮೂವರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಮತ್ತೋರ್ವ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಝಾದ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಲೆಸ್ತೀನ್ನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2023ರಂದು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಈವರೆಗೆ 240ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫೆಲೆಸ್ತೀನ್ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.