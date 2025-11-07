ಫೆಲೆಸ್ತೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಯ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಚಿವ
ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಕಾಟ್ಝ್ | PC : NDTV
ಟೆಲ್ ಅವೀವ್: ಫೆಲೆಸ್ತೀನ್ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಾನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಮಾಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವವರೆಗೆ ಗಾಝಾದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆಯೆಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಕಾಟ್ಝ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸುರಂಗಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಗಾಝಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಮಾಸ್ ಬಂಡುಕೋರರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಮೆರಿಕ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆಯೆಂಬ ವರದಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಟ್ಝ್ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಫಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಮಂದಿ ಹಮಾಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಚುಕೊಂಡಿರುವ ಹಮಾಸ್ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಪಾಸಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹಮಾಸ್ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಮೂರು ಮೃತದೇಹಗಳು 2023ರ ಆಕ್ಟೋಬರ್ 7ರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೈನಿಕರದ್ದೆಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ಹಮಾಸ್ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಗಾಝಾಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರೆಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ 10ರಂದು ಕದನವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ 20 ಮಂದಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹಮಾಸ್, ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಸ್ರೇಲ್ 45 ಫೆಲೆಸ್ತೀನಿಯರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆಯೆಂದು ಗಾಝಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.