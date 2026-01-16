ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಮಚಾಡೊ
Photo: X
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಜ.16: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗುರುವಾರ ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಮಾರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾಡೊ ಅವರನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಚಾಡೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಮಚಾಡೊ ಅವರನ್ನು “ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ಅನೇಕ ಜನರ ಪರ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಧ್ವನಿ” ಎಂದು ಅವರು ವರ್ಣಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ಸಭೆಯಿಂದ ಮಚಾಡೊ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ವೆನೆಝುವೆಲಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮಚಾಡೊ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಮಟ್ಟದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಿಂದಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೀವಿಟ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ವಾಸ್ತವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ವೆನೆಝುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದರ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಚಾಡೊ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದಕವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಅವರು “ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗೌರವ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಪದಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನ ತಕ್ಷಣ ದೃಢಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಚಾಡೊ ಅವರನ್ನು “ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಳೆ” ಎಂದು ಹೊಗಳಿ, ಪದಕ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲಿನ ಚರ್ಚೆಯ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಈ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಮಚಾಡೊ ಶ್ವೇತಭವನದ ಹೊರಗೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. “ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ನಂಬಬಹುದು” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ತೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂಜೂರಾದ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ಆಡಳಿತವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ ಐದು ಅಮೆರಿಕ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಚಾಡೊ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದೊಳಗಿನ ಬೆಂಬಲದ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ಇನ್ನೂ ಸಂದೇಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಚಾಡೊ ನಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಿರ್ಗಮನದ ವೇಳೆ ನೊಬೆಲ್ ಪದಕದ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ “ಧನ್ಯವಾದಗಳು” ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು.