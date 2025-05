ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್, ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಝ್ ಅವರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ರವಿವಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ರೇಡಿಯೊ ನಿರೂಪಕ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಜೋನ್ಸ್ ಎಂಬವರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಾಗ ಈ ಮೂವರೂ ‘ಕೊಕೇನ್ ಚೀಲ’ವೊಂದನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ಕೀವ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್,ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಮೆರ್ಝ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಬಿಳಿಯ ಪುಡಿಯ ಚೀಲವೊಂದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ ತಕ್ಷಣ ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮೆರ್ಝ್ ಚಮಚವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್‌ಸ್ಕಿ ಕೊಕೇನ್ ಗೀಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಮೂವರೂ ನಾಯಕರ ಆತಿಥೇಯರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿವರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೂವರೂ ನಾಯಕರು ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು’ ಎಂದು ಜೋನ್ಸ್‌ನ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ವೀಡಿಯೊವನ್ನೂ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿವೆ.

DEVELOPING SCANDAL: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. All three of the “leaders”… pic.twitter.com/M2h5Fhzo5h