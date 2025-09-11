ಬಲಪಂಥೀಯ ನಾಯಕ ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್ ಹತ್ಯೆ : ಹಂತಕನಿಗಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಎಫ್ಬಿಐ ಶೋಧ
Photo | Reuters
ಉತಾಹ್(ಅಮೆರಿಕ), ಸೆ. 11: ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಬಲಪಂಥೀಯ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯುಎಸ್ಎ ಸ್ಥಾಪಕ, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಚಾರ್ಲಿ ಕಿರ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಉತಾಹ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಶಂಕಿತನಿಗಾಗಿ ಎಫ್ಬಿಐ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತಾಹ್ ವ್ಯಾಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ “ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್” ಘೋಷಣೆಯಡಿ ಭಾಷಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಂತಕನು ಸಮೀಪದ ಲೂಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವೀಡಿಯೊ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತನು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಸುಮಾರು 3,000 ಮಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಜರಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕಿರ್ಕ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರೂ, ಶೂಟರ್ ಅಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಫ್ಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಶ್ ಪಟೇಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಉತಾಹ್ ಗವರ್ನರ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಕಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೊ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, “ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಎಡಪಂಥೀಯ ಪ್ರಚಾರವೇ ಇಂತಹ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಹುತಾತ್ಮ ಹಾಗೂ ದೇಶಭಕ್ತ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, “ಕಿರ್ಕ್ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಶತ್ರು ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಸಂದೇಶ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.