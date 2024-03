ಜೆರುಸಲೇಂ: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ನೆರವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.



ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲು ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಂಡಗಳು ಚರ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today with Indian National Security Advisor Ajit Doval and updated him on recent developments in the fighting in the Gaza Strip. The sides also discussed the effort to release the hostages and the issue of humanitarian assistance. pic.twitter.com/EJzlR2dupE