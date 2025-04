ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ದಕ್ಷಿಣ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಲಘು ವಿಮಾನವೊಂದು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಪತನಗೊಂಡು ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಬೊಕ ರೇಟನ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಪತನಗೊಂಡ ವಿಮಾನವು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರೊಂದನ್ನು ಪಕ್ಕದ ರೈಲ್ವೇ ಹಳಿಗೆ ನೂಕಿದೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಳಿಕ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Three people were killed and one was injured when a small plane crashed Friday morning in South Florida near a major highway and pushed a car onto railroad tracks, officials said. pic.twitter.com/7N6IYzo4Yy