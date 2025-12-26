Saudi Arabia: 3 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಿಮಪಾತ; ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ
Photo Credit : @saudiexpat
ರಿಯಾದ್, ಡಿ.26: ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಮರುಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹಿಮ ಆವರಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
` ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ. ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಪವಾಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಓರ್ವ ಬಳಕೆದಾರ `ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
In a surprising and unusual weather event... ❄⛄🇸🇦— Saudi-Expatriates.com (@saudiexpat) December 17, 2025
Snowfall is expected in areas north of Riyadh and in the Al-Qassim region tomorrow, Thursday. 🤍 pic.twitter.com/0beYyrtHwt
ಜಬಲ್ ಅಲ್ಲಾಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೊಜೆನಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಮೈನಸ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ಗೆ ಕುಸಿದು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಮವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಖತರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಅರೆಬಿಯನ್ ಮರುಭೂಮಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಹಿಮಪಾತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು ಎಂದು `ಖಲೀಜ್ ಟೈಮ್ಸ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಐಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲೆಯ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 26ರ ರಾತ್ರಿ ಐಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಬೆಕ್ಕಗೆರೋಯ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 19.7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.