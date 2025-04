ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್‍ಎಕ್ಸ್ `ಫ್ರಾಮ್2' ಯೋಜನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಖಾಸಗಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಧ್ರುವದಿಂದ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಪರಿಭ್ರಮಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಭೂಮಿಯ ಧ್ರುವೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನೋಟವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು `ಸ್ಪೇಸ್‍ಎಕ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸ್ಪೇಸ್‍ಎಕ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೀಡಿಯೊವು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಗಳ ಮೇಲೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಓರೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ನೋಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ `ಮಾನವರು ಭೂಮಿಯ ಧ್ರುವಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು' ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

First views of Earth's polar regions from Dragon pic.twitter.com/3taP34zCeN