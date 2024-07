ಕಾಂಡ ಮಾವತ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ): ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಧಮ್ಮಿಕ ನಿರೋಶನಾ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ‌ಕಾಂಡ ಮಾವತದಲ್ಲಿನ ಅಂಬಲಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರೋಶನಾ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಮೇಲೆ ರೈಫಲ್‌ನಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಹಾಗೂ ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿಗಳಾರು ಎಂಬುದು ಈವರೆಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.

A former Sri Lankan U19 captain reportedly shot dead in Ambalangoda . Gone too soon brother. Discipline is number 1 in any profession. https://t.co/5QseJBpXJO