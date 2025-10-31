ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ `ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕ' ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೆನೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆ
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ | Photo Credit : PTI
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅ.31: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ `ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕ'ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸುವ ನಿರ್ಣಯದ ಪರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸೆನೆಟ್ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ `ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಟ್ಟದ' ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ಣಯದ ಪರ ನಾಲ್ವರು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸಂಸದರು(ಟ್ರಂಪ್ ಪಕ್ಷ) ಮತ ಹಾಕಿದ್ದು 51-47 ಮತಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸದಸ್ಯರು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬ್ರೆಝಿಲ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ವಿರುದ್ಧದ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸದಸ್ಯರೂ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
