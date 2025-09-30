ಗಾಝಾ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು 20 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ ನೆತನ್ಯಾಹು ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
(ಫೋಟೊ- reuters.com)
"ದೋಹಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖತರ್ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ನೆತನ್ಯಾಹು"
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಸೆ.29: ಗಾಝಾದ ಮೇಲಿನ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು 20 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಓವಲ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಂತರ ಶ್ವೇತಭವನ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಹಮಾಸ್ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನ್ನು 72 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಬಂಧಿತರು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ... ಯುವಕರ ಶವಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿವೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ವೇತಭವನದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೋಹಾದ ಮೇಲಿನ ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕನೊಬ್ಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಖತರ್ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು Aljazeera ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
