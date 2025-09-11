ಖತರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಸೂಚಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್: ವರದಿ
PC: PTI
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಸೆ.11: ಖತರ್ ನೊಳಗೆ ಹಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದು ವಿವೇಕದ ನಡೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ `ದಿ ವಾಲ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ನೆತನ್ಯಾಹುಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನೆತನ್ಯಾಹು `ನಿಖರ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು' ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
