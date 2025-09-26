ಭಾರತೀಯ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 100 ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ ಔಷಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಶೇಕಡ 100 ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗುರುವಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಔಷಧ ರಫ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
"ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಶೇಕಡ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ರುಥ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪದನಾ ಘಟಕ ಹೊಂದುವ ಎನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜತೆಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಕಿಚನ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 30ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಘನ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 30ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನೂ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಪೀಟರ್ಬಿಲ್ಟ್, ಕೆನ್ವರ್ತ್, ಫ್ರೀಟ್ಲೈನರ್, ಮ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಮತ್ತಿತರ ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 25ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.