ವೆನೆಝುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಮುಂದೇನಾಗಲಿದೆ?
ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ | Photo Credit : AP \ PTI
ವೆನೆಝುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಿಲಿಯಾ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಡುರೊ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ-ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಉನ್ನತ ವಿಶೇಷ ಮಿಷನ್ ಘಟಕವಾದ ಡೆಲ್ಟಾ ಫೋರ್ಸ್ ನಡೆಸಿತು ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಏನಿದು ಡೆಲ್ಟಾ ಫೋರ್ಸ್ ?
1977 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೆಕ್ವಿತ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾದ ಫೋರ್ಟ್ ಬ್ರಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಡೆಲ್ಟಾ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಗಣ್ಯ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಯುಎಸ್ ಆರ್ಮಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ (ಜೆಎಸ್ಒಸಿ)ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು 1ನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಪರೇಶನಲ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್–ಡೆಲ್ಟಾ (1 ನೇ ಎಸ್ಎಫ್ಒಡಿ-ಡಿ) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ರಚನೆಯು ಬ್ರಿಟಿಷ್ SAS (22ನೇ ವಿಶೇಷ ವಾಯು ಸೇವಾ ರೆಜಿಮೆಂಟ್) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಡೆಲ್ಟಾ ಫೋರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿಯದ್ದು?
ಈ ಘಟಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮತ್ತು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಘಟಕವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿಕಟ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸ್ನೈಪಿಂಗ್, ಕ್ಲೋಸ್-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಯುದ್ಧ, ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನುರಿತ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಮಾನಗಳು, ರೈಲುಗಳು, ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಪಡೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ.
ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೋಟೆಯಂತಹ ಮನೆಯಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಮಡುರೊ ಭವಿಷ್ಯವೇನು?
ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯ "ಬಂಧನ"ದ ನಂತರ ಯುಎಸ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಪಮೇಲಾ ಬೋಂಡಿ ಅವರು ದಂಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ X ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು (ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೋಂಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಸರಕಾರವು ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಮಡುರೊ "ಕಾರ್ಟೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಗುಂಪಿನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವ ಸೂರ್ಯನ ಆಕಾರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ "ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ" ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಡುರೊ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಕೊಕೇನ್ನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
2020ರ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯ ನಂತರ, ಮಡುರೊ ಸೆರೆಹಿಡಿದರೆ $50 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಏಳು ಟನ್ ಕೊಕೇನ್ ನೇರವಾಗಿ ಮಡುರೊಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಪ್ಯಾಮ್ ಬೋಂಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕವು ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಂದು ಗುರುತಿಸದ ಕಾರಣ, ಶನಿವಾರದಂದು ನಡೆಸಿದ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ "ಮಾದಕವಸ್ತು ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ" ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ.
1989ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು
1989ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತಗಾರ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ನೊರಿಗಾ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು 'Operation Just Cause' ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ಹೆಚ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬುಷ್ 20,000 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಪನಾಮಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಬಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿವಾರ ವೆನೆಝುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಮೆರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇದನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ನೊರಿಗಾ ಮತ್ತು ಮಡುರೊ ಇಬ್ಬರೂ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಅನೇಕರು ಮೋಸದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಜಯ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಹೊರಿಸಿದ್ದು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಇವರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೊರಿಗಾ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದದ್ದು ಮಡುರೊನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ನೊರಿಗಾ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಾಗ ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದವು. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ರಾಕ್ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮೊಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆ ನೊರಿಗಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ನೊರಿಗಾ ಜನವರಿ 3, 1990 ರಂದು ಶರಣಾದರು.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಡುರೊಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಕಾದಿದೆ?
ಮಡುರೊ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 36 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪನಾಮದ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ನೊರಿಗಾ ಅವರನ್ನು ಮಿಯಾಮಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಡುರೊ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 28 ಪುಟಗಳ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಯು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾದಕವಸ್ತು-ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕೊಕೇನ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿತೂರಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಡುರೊ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಾದಕವಸ್ತು-ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕನಿಷ್ಠ 20 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ಮೂಲಕ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು 'FARC' ಎಂಬ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪವೂ ಮಡುರೊ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಮಡುರೊ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಈಗಾಗಲೇ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಿಲಿಯಾ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವು ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಡುರೊ ಮರಳಿ ಬರಬಹುದೇ?
ಮಡುರೊ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ನಂತರ, ನೊರಿಗಾ ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಜೈಲಿನಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಪನಾಮದಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು 2017 ರಲ್ಲಿ 83ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಮಡುರೊ ಸೆರೆಯಾದ ನಂತರ ವೆನೆಝುವೆಲಾ ಸರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ ಅಮೆರಿಕ ವೆನೆಝುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಮಡುರೊ ನಂತರ ವೆನೆಝುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ?
ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮಡುರೊ ಅವರ ನಂತರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು 2018 ರಿಂದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಬೇಕಾದರೆ ಇವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಡುರೊ ಅವರ ಬಲಗೈ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಿಯೋಸ್ಡಾಡೊ ಕ್ಯಾಬೆಲ್ಲೊ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹ್ಯೂಗೋ ಚಾವೆಜ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಬೆಲ್ಲೊ ಕೂಡಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.