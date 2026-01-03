ವೆನೆಝುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇಕೆ? ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನೇನಾಯ್ತು?
Photo Credit : aljazeera.com
ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ ಮೇಲೆ ಮೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ಯಾರಕಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ವೆನೆಝುವೆಲಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜತೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಶನಿವಾರ (ಜನವರಿ 3, 2026) ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ "ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಕ್ರಮಣ"ದ ವಿರುದ್ಧ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಕಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದೆ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಡುರೊ ಸರಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ವೆನೆಝುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ನಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ (0600 GMT) ಸುಮಾರು 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕವು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೆನೆಝುವೆಲಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. "ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ" ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳು "ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿವೆ. ಅವು ಯುದ್ಧ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ನಾಗರಿಕರು ವಾಸಿಸುವ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪ್ಯಾಡ್ರಿನೊ ಲೋಪೆಜ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಯಕ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಟಿವಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸರಣಿ ದಾಳಿಗಳ ನಂತರ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಿಲಿಯಾ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ತನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಯಾರು?
ಹ್ಯೂಗೋ ಚಾವೆಜ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ 2013ರಿಂದ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾವೆಜ್ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಮಡುರೊ, ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಎಡಪಂಥೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರಿದ್ದರು. ಚಾವೆಜ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಡುರೊ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಮಡುರೊ ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಯೋಜನೆಯ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ತೀವ್ರ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಸರಕಾರವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಂಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಧ್ವಂಸಕತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಡುರೊ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಡುರೊ ಅವರ 2024ರ ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವನ್ನು ಯುಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
2024ರ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಚಿಲಿ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಡಪಂಥೀಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕರು ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಂಡುರಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನಡೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು
ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ, ಕ್ಯೂಬಾ ಮತ್ತು ನಿಕರಾಗುವಾ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ದೃಢ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕ ನೀಡಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ
ಫೆಡರಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ವಾಯುನೆಲೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಕುರಾಕಾವೊದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಘೋಷಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಶ್ವೇತಭವನ ಅಥವಾ ಪೆಂಟಗನ್ನಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಪಾಮ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆಒಮ್ಮೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
2019ರಿಂದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ಯುಎಸ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಫೋಟಗಳ ವರದಿಗಳ ನಂತರ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ವೆನೆಝುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇಕೆ?
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ವೆನೆಝುವೆಲಾ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಡುರೊ ಸರಕಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಸುಮಾರು ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಇದಾದನಂತರ ವೆನೆಝುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದಲೇ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವೆನೆಝುವೆಲಾದ ಉತ್ತರ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ, ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ದೋಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ವೇಳೆಗೆ 35 ದೋಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 115 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಸ್ಗೆ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕವು ಅನುಮೋದಿತ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಟ್ರಂಪ್ ಪದೇ ಪದೇ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಮಡುರೊ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮಡುರೊ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯುವುದು "ಬುದ್ಧಿವಂತ" ಕ್ರಮ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ವೆನೆಝುವೆಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ?
ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೆನೆಝುವೆಲಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಸಿಯುವಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ "ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಸ್ಟಾವೊ ಪೆಟ್ರೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯುಎನ್ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ತುರ್ತು ಸಭೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ವಾರ್ಟೆಲ್ ಡೆ ಲಾ ಮೊಂಟಾನಾ ಬ್ಯಾರಕ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಬ್ಯಾರಕ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಗೋ ಚಾವೆಜ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ.
ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ರಾಜ್ಯ ದೂರದರ್ಶನವು ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತು. ಮಡುರೊ ಅವರ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಎದುರಾಳಿಯಾದ ಕ್ಯೂಬಾ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ.