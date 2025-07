ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಕಳವಳಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ( ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್‌ಒ)ಯು ಒಂಟಿತನವು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 100 ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 8,71,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾವುಗಳು ಇದರಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಒಂಟಿತನವು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಳವಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕುರಿತು ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್‌ಒ ಆಯೋಗವು, ಬಲವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಆರು ಜನರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲ ವಯೋಗುಂಪುಗಳನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.24ರಷ್ಟು ಜನರು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಿಗೆ (ಶೇ.ಸುಮಾರು 11) ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

