ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಯಲಹಂಕದವರೆಗೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಕಲಬುರಗಿ: ಬೆಂಗಳೂರು (SMVT) ಎಸ್.ಎಮ್.ವಿ.ಟಿ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಯಲಹಂಕ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆಯ ಸೋಲಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜನವರಿ 3 ರಂದು ಬೀದರ್ನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಬೀದರ್-(SMVT) (ಎಸ್.ಎಮ್.ವಿ.ಟಿ.) ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06540) ರೈಲು ಹಾಗೂ ಜನವರಿ 4 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಕಲಬುರಗಿ-(SMVT) (ಎಸ್.ಎಮ್.ವಿ.ಟಿ.) ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 22231) ರೈಲುಗಳು ಯಲಹಂಕ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಜನವರಿ 4 ರಂದು (SMVT) ((ಎಸ್.ಎಮ್.ವಿ.ಟಿ.) ಬೆಂಗಳೂರು-ಕಲಬುರಗಿ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 22232) ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಹಾಗೂ (SMVT) (ಎಸ್.ಎಮ್.ವಿ.ಟಿ.) ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06539) ರೈಲು ಯಲಹಂಕ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.